Halle gaat energie besparen: “Geen kerstverlichting aan gebouwen en water in zwembad en douches wordt iets kouder”

Net als iedereen ziet de stad Halle de energiekosten stijgen. De elektriciteitskosten strandden vorig jaar op iets meer dan een miljoen euro, terwijl er maar 860.000 euro voorzien was. Oppositiepartij N-VA vraagt daarom dringend actie te ondernemen. “De temperatuur in gebouwen en kantoren met één graad verlagen betekent een energiebesparing van 7 procent”, zegt gemeenteraadslid Sven Pletinckx. “De stad moet ook oog hebben voor mensen met financiële problemen. Extra maatregelen door het OCMW moeten bekeken worden.”

De stad Halle werkte de voorbije dagen een reeks maatregelen uit. “In de eigen gebouwen zetten we de verwarming lager, de burelen worden geoptimaliseerd zodat we minder kantoorruimte moeten verlichten en verwarmen. Het personeel wordt gesensibiliseerd door onder andere de liften niet te gebruiken, om vaker de fiets te gebruiken en er komen minder koelkasten”, zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot. “Er wordt ook verder ingezet op het isoleren, plaatsen van zonnepanelen en het verledden. Tegen 2030 moet de openbare verlichting volledig verled zijn.”

Maar de huidige crisis dwingt Halle om sneller actie te ondernemen. “Zo wordt de kerstverlichting in de straten behouden, maar niet die aan de stadsgebouwen”, zegt burgemeester Marc Snoeck. “De maximumtemperatuur van de douches in De Bres en het stadsmagazijn wordt verlaagd. En ook in Sportoase Hallebad worden maatregelen genomen in verband met de temperatuur van het water van het zwembad en de douches.”

De stad Halle denkt aan het doven van de openbare verlichting als extra maatregelen, maar zal dat enkel in overleg met omliggende gemeenten zijn. De sociale diensten van de stad bekijken eerstdaags welke maatregelen er genomen worden voor mensen die financieel in moeilijkheden komt door de energiecrisis.