Halle klaar voor start BK wielrennen

Volgende week dinsdag is het zo ver. Dan wordt het startschot van het Belgisch kampioenschap wielrennen gegeven in Halle. De coronacijfers gaan niet de goede kant op. Toch is de stad klaar voor het BK.

De Halse Veiligheidsraad stuurt, in functie van het stijgend aantal coronabesmettingen, een aantal maatregelen bij.

Oproep tot het publiek

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd aan alle wielerliefhebbers om de start van de wedstrijd te volgen op het vrije parcours vanaf de Ninoofesteenweg, richting officieel vertrek ter hoogte van café Lamme Guiche.

Het centrum van de stad (waar zich het rennersdorp, de vertrekzone, de perszone en het podium bevinden) wordt hermetisch afgesloten.

Het gaat concreet over volgende straten en pleinen : Possozplein – Vondel – Leide – Mgr. Senciestraat – Parking De Bres – Parking Leide.

De Grote Markt zal beperkt toegankelijk zijn voor publiek.

Verscherpt toezicht op aantal toeschouwers zone Grote Markt

De terrassen van de horecazaken op de Grote Markt blijven bereikbaar, maar er zijn beperkingen.

Zo dient iedereen te gaan zitten aan tafels die conform de corona-horeca-regelgeving worden opgesteld. Meer tafels toevoegen is niet toegestaan.

De toeschouwers dienen te gaan zitten.

De terrassen zullen met nadarafsluitingen worden afgescheiden van het parcours voor de doortocht op de Grote Markt. Het is niet toegestaan om rechtstaand aan de nadars de doortocht van de renners te volgen.

Bij verplaatsing (toiletbezoek, vertrek en aankomst) moet je een mondmasker dragen.

En toch wordt het een wielerfeest

Het startcomité maakt zich sterk dat - ondanks alle maatregelen – het een heerlijk wielerfeest kan worden in de stad Halle. Misschien is de beleving voor het publiek ter plaatse minder intens, maar via de rechtstreekse uitzending op tv wordt één en ander gecompenseerd. Het startgebeuren in Halle zal door de VRT rechtstreeks worden uitgezonden vanaf het vertrek van de renners (12 uur) tot ze de doortocht op de muur van Geraardsbergen hebben verteerd.

Parkeergelenheid voor publiek

Omdat veel straten en pleinen afgezet zullen zijn, zullen de parkeerterreinen in het centrum van de stad en in de onmiddellijke omgeving niet beschikbaar zijn tussen 8 uur en 14 uur.

Het gaat dan vooral over deze parkings : Leide, Mgr Sencie, Possozplein, parking De Bres, parking Willamekaai (achterkant atletiekpiste), Thiebautstraat.

Aangeraden wordt om de parkings aan de rand van de stad te gebruiken (Welkomstlaan, Nederhem, Gooikenaar). Of kom te voet of met de fiets.