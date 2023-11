Halle krijgt stadsnet met twee lijnen: “We volgen de vraag van de reiziger”

Begin volgend jaar zet De Lijn een grote stap in de realisatie van Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. Dat betekent ook de nodige veranderingen in het aanbod van de vervoersmaatschappij in Halle en omstreken. Zo krijgt de Zennestad een echt stadsnet met directe verbindingen binnen de stad. “Het aanbod wordt sterker daar waar er grote vraag is naar openbaar vervoer”, klinkt het.