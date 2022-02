Halle pakt overlast aan De Bres aan

De stad Halle gaat de overlast rondom sporthal De Bres aanpakken. Het gaat dan onder meer om zwerfvuil, drugsgebruik en wildplassen. Nadat de stad al camera’s plaatste, voert het nu de controles verder op. “De Bres moet een plek worden waar het veilig is om te vertoeven en te sporten in een aangename omgeving”, zegt burgemeester Marc Snoeck.

De stad Halle neemt verschillende maatregelen om van de site rondom De Bres een aangename plek te maken. Eerder kwamen er al camera’s en extra fysieke controles om te problemen in kaart te brengen. Nu volgt een strenge aanpak van de overlast. “Zowel de politiezone Zennevallei als de OVAM-handhavers en gemeenschapswachten van de stad Halle plannen extra controles in. Wie voor overlast veroorzaakt, riskeert een GAS-boete”, zegt schepen van Afvalbeleid Johan Servé. “Dat is nodig, want de voorbije twee maanden ruimden we 3.000 stukken zwerfvuil op. Dat zijn er gemiddeld 50 per dag.”

Naast de repressieve aanpak zet de stad ook in preventie. “Zo blijven we de site dagelijkse reinigen, zetten we in op doelgerichte en herhaaldelijke communicatie en komen er ook blikkenvangers aan het skatepark. De stad slaat hiervoor de handen in elkaar met sportclubs uit het Halse ecosportteam, krachtbalclub Helios Halle en Stoked Board Academy”, besluit burgemeester Marc Snoeck.

