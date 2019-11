Halle past taalmogelijkheden website bibliotheek aan

De stad Halle past de nieuwe website van de bibliotheek aan, zodat gebruikers enkel nog in het Nederlands boeken kunnen reserveren of de uitleentijd verlengen. Dat gebeurt na een klacht van N-VA, omdat de bibliotheekwebsite momenteel ook in het Frans en Engels te raadplegen is.

In een mededeling kaart Benjamin Swalens (N-VA) aan dat Halle met de nieuwe website de taalwetgeving schendt. “Halle is geen faciliteitengemeente waar het bestuur mag communiceren in andere talen dan het Nederlands,” stelt Swalens.

Spijtige zaak

De Halse schepen Christophe Merckx (CD&V), onder meer bevoegd voor de bibliotheek, spreekt van ‘een spijtige zaak’. De betrokken website werd in opdracht van de stad Halle recent gebouwd door vzw Cultuurconnect. “Het aangeboden pakket werd een tijd geleden zonder enige opmerking goedgekeurd door de gemeenteraad. Het was pas toen de site online ging dat we merkten dat het mogelijk is om andere talen te kiezen dan het Nederlands,” legt Merckx uit. “Dit was niet de bedoeling en we zullen dit dan ook zo snel mogelijk aanpassen.”