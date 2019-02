Halle-Vilvoorde telt 4800 inwoners meer dan jaar geleden

In Halle-Vilvoorde wonen vandaag 4.800 mensen meer dan een jaar geleden. Op 1 januari 2019 waren het er exact 636.974. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die RINGtv inkeek. Halle-Vilvoorde is daarmee één van de snelst groeiende plekken van het land.

Onze regio telt daarmee 48.000 inwoners meer dan tien jaar geleden, wat neerkomt op de populatie van een grote provinciestad. In 2009 telde onze regio namelijk iets minder dan 590.000 inwoners. Onze regio blijft daarmee één van de snelst groeiende plekken in Vlaanderen. Dat blijkt ook uit de Vlaamse top-5 van de gemeenten waar procentueel het meeste inwoners zijn bijgekomen de voorbije tien jaar:



1. Machelen +16,9%

2. Drogenbos +16,3%

3. Hemiksem +15,0%

4. Zaventem +14,7%

5. Vilvoorde +14,3%



Ook Opwijk (+11,7%), Asse (+10,9%), Hoeilaart (+10,8%) en Halle (10,8%) zijn gemeenten waar de bevolking snel toeneemt. De bevolking groeide de voorbije tien jaar in Halle-Vilvoorde sneller dan het Vlaamse en Belgische gemiddelde. Die gemiddeldes liggen op 6%, die van Halle-Vilvoorde op 8%. Vooral de noordrand wordt dichter bevolkt. Vilvoorde, Machelen en Zaventem tellen samen 12.000 inwoners meer dan in 2009. Andere groeigebieden zijn de Zennevallei en de regio Asse-Dilbeek-Opwijk.



1. Vilvoorde 5.610

2. Zaventem 4.396

3. Halle 3.845

4. Asse 3.254

5. Dilbeek 3.112

Daarentegen zien we gemeenten waar de bevolking nauwelijks toeneemt. De zes Pajotse gemeenten Galmaarden, Gooik, Lennik, Pepingen, Bever en Herne tellen samen 1.155 inwoners meer dan in 2009. Linkebeek telt zelfs minder inwoners dan tien jaar geleden.

Enkele gemeenten wapen zich tegen de bevolkingstoename. Zo gaat Opwijk de herbestemming van de vroegere brouwerij Desmedt in het centrum van de gemeente ongedaan maken. "In 2012 werd de brouwerij geselecteerd als woonuitbreidingsgebied, maar we gaan die herbestemming aanpassen. Anders zou het betekenen dat daar honderden appartementen zouden komen. Opwijk moet een leefbare gemeente blijven en het aantal inwoners per vierkante kilometer ligt nu al erg hoog," zegt schepen Inez De Coninck.

Al ervaart niet elke gemeente de druk vanuit Brussel. Andere steden - waaronder Halle - wijten de bevolkingstoename aan het feit dat mensen vanuit de omliggende gemeenten richting de stad trekken. Het gaat dan vooral om de oudere bevolking die hun ruime woning inruilen voor een appartement in het stadscentrum omdat daar alle voorzieningen dichtbij zijn.