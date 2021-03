Hallenaar krijgt 15 jaar cel voor moord

Gaëtan Vandersmissen is door het Hof van assisen in Leuven veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op Louise Remy, de grootmoeder van zijn vriendin. Hij bracht haar in de zomer van 2018 om het leven door verstikking met het deken. Het Hof en de jury waren mild voor de verdachte omdat hij tijdens het proces alle feiten bekende.