Halse cafébazen roepen collega's op vrijwilliger te worden in vaccinatiecentrum

Drie Halse cafébazen roepen hun collega’s op om vrijwilliger te worden in het vaccinatiecentrum in Halle. Op die manier willen ze mee de strijd aangaan tegen het coronavirus in de hoop hun café zo snel mogelijk te openen.

Het vaccinatiecentrum in sporthal De Bres in Halle zoekt vrijwilligers om vanaf maart op grote schaal Hallenaren te vaccineren. Cafébazen Bram Boon, Bruno Vandierendonck en Eddy Wyns zijn van plan om dat te doen. “Onze zaken zijn al enkele maanden dicht, dus we hebben tijd”, zeggen de drie uitbaters aan Radio 2. “Het is voor ons als cafébaas belangrijk dat onze zaak snel mogelijk opnieuw open kan gaan. Op deze manier willen we helpen. We roepen andere cafébazen op om ook vrijwilliger te worden.”

Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.