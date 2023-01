Handelaars hoopvol over winterkoopjes

De vorige twee winterkoopjes werden gekenmerkt door mondmaskers en alcoholgel. Hoewel dit jaar de eerste coronavrije wintersolden zijn sinds 2020, spelen nu andere factoren de handelaars parten. Het duurdere leven speelt volgens handelsfederatie Comeos een rol. “We merken dat mensen zeer bewust hun aankopen doen. Ze vergelijken prijzen, denken langer na en kiezen voor de beste koop. Tijdens deze soldenperiode zullen heel wat Belgen ongetwijfeld hun slag slaan. Er zijn dan ook al mooie kortingen tot 50% bij de handelaars,” legt Kathy Bergen uit.

Naast de energiecrisis zullen volgens de winkeliers en handelaars in de stad Vilvoorde ook de online verkoop en de vele wegenwerken ook een rol spelen. In de handelskern van Vilvoorde was het vandaag bijzonder rustig. "De mensen denken dat ze niet meer in Vilvoorde geraken, maar dat is niet helemaal waar. Er zijn veel werken, maar er is genoeg parkeerplaats", zegt fietshandelaar Joris Hinktjens. Andere handelaars denken dat ook de leegstand roet in het eten kan gooien. Als is lang niet iedereen negatief.

"Ik denk dat meer en meer mensen, ook Vilvoordenaren, beslissen om toch de stap te zetten naar de winkel zelf. Ze willen de kledij eens voelen, de materialen voelen in plaats voor zomaar aan te kopen. Ik zie dat als een positief gegeven”, zegt Michèle Geldhof, die in Vilvoorde een kledingwinkel uitbaat.