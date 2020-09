Handelaars misnoegd over parkeerplan Halle

Het nieuwe parkeerplan in Halle is dinsdag door de gemeenteraad goedgekeurd. Maar de handelaars zijn er allesbehalve blij mee. Zij vrezen dat ze minder klanten gaan zien.

Vanaf 1 januari zal je in centrum Halle zowat overal voor je parkeerplek moeten betalen. Kort samengevat: hoe dichter bij het centrum, hoe duurder: van 1,2 tot 1,8 euro per uur. De stad gaat werken met met 5 kleurzones. Het plan botst op kritiek van een aantal handelaars. "We hebben het hier al niet makkelijk als handelaars. Ik vrees dat het nieuwe parkeerbeleid de zaken alleen maar erger zal maken”, zegt Luk Pieters van Slagerij Pieters. Ook de Verenigde Handelaars van Halle zijn niet blij. Zij vinden dat ze te weinig inspraak kregen.

Het klopt dat we hen vrij laattijdig hebben betrokken voor input”, zegt schepen van Mobiliteit Bram Pieters. “Maar we hebben geprobeerd om een overzicht te bewaren en er ook voor de handelaars iets in te steken. Het betalend parkeren op zaterdag wordt pas ingevoerd in parkings van de groene zone vanaf het moment dat de parking hier ondergronds aan de Bres een feit is, en niet vroeger.” En er komen ook 47 shop 'n go plaatsen, waar mensen die iets willen kopen een half uur gratis mogen parkeren.