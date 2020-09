Handelaars schieten nieuw circulatieplan Meise af

In minstens tien Meisese handelszaken ligt een petitie tegen het nieuwe circulatieplan dat de gemeente wil invoeren. Die petitie telt al meer dan 500 handtekeningen. “Elke verandering is moeilijk, wij willen net een leefbaarder dorp met aangenaam plein”, reageert schepen van Mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders).

Meise wil dit jaar nog een nieuw circulatieplan goedkeuren. Maar daartegen in protest. Al meer dan vijftig handelaars hebben zélf een petitie ondertekend tegen dat circulatieplan. Zij vrezen dat hun zaak minder bereikbaar wordt. Heel wat handelaars hebben de petitie ook in hun zaak gelegd, zodat klanten die kunnen ondertekenen.

“Als dit nieuwe circulatieplan wordt ingevoerd, zijn we praktisch onbereikbaar. Dit plan zal het centrum eerder dood maken dan bruisen”, zegt handelaar Luc Callebaut. “We zijn voor verfraaiing en betere voet- en fietspaden, maar het centrum moet ook bereikbaar zijn en bruisen.” Via de petitie vragen handelaars aanpassingen aan het circulatieplan. “Minder parkeerplaatsen, éénrichtingsstraten, verkeersknippen: dat zijn wat mij betreft een zeer slechte cocktail voor alle partijen in een charmant centrum als Meise”, trekt ook gemeenteraadslid Ruben Algaba (LB+) aan de alarmbel.

“Mobiliteit is niet gemakkelijk”, reageert schepen van Mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders). “Er komt een circulatieplan waarin auto’s een traject moeten volgen via eenrichtingsstraten. Daardoor zijn er betere fietspaden mogelijk en zal het bijgevolg fijner vertoeven zijn in het centrum. Ik ben er mij bewust van dat er protest is, maar we hebben vijf participatiemomenten gehad. Ik hoor ook van een handelaar positieve commentaar. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) heeft onze aanpak al positief onthaald.”

Inwoners kunnen nog tot 15 oktober hun opmerkingen kwijt over het circulatieplan via de website van de gemeente.