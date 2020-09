Hans uit Liedekerke moet tocht naar Compostela staken door corona

Na een tocht van 1.350 kilometer moet Hans uit Liedekerke zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela staken. De boosdoener? Corona natuurlijk. Spanje kleurt rood en dus gaan de grenzen morgen wellicht dicht. De geoefende wandelaar trakteert zichzelf nu even op een vakantie in de Dordogne en probeert zijn tocht volgend jaar af te maken.

Hans Jünger staat in het treinstation van Bordeaux wanneer hij ons het slechte nieuws vertelt. “De voorbije zestig dagen waren al een ongelofelijk avontuur waarin we toch zo’n 1.350 kilometer konden wandelen,” zegt hij. “We zijn gestrand in Saint-Jean-Pied-de-Port, maar ik probeer mijn toch in april van volgend jaar voort te zetten. Hopelijk is er dan een vaccin tegen corona.”

De kwieke vijftiger nam de beslissing voor zijn trektocht naar Santiago de Compostela in volle lockdown. Nadat hij een moestuin had aangelegd en zijn haag had geschoren, voelde hij de nood om een project op te starten. Dat zou de officiële wandelroute naar de Compostela worden van 2.350 kilometer.