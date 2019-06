Hanssenspark krijgt pop-upbar

In het Hanssenspark in Vilvoorde opent deze zomer een pop-upbar. Het Melkhuisje, dat momenteel gerenoveerd wordt, moet half juli klaar zijn. Met het project wil de stad opnieuw leven brengen in het park.

Het Melkhuisje is het oude clubhuis van tennisclub Tenvil. In 2013 werd het gebouw in het midden van het Hanssenspark grotendeels vernield door brandstichting. Vilvoorde wou het pand nieuw leven inblazen door er een brasserie in onder te brengen. De stad vond geen kandidaat-uitbaters en dus werd het plan opgeborgen.

"Voor de pop-upbar kan openen, moeten eerst het dak, de isolatie en de nutsvoorzieningen vernieuwd worden. Momenteel zijn de renovatiewerken volop bezig”, laat burgemeester Hans Bonte weten aan Radio 2. “Eigenlijk had ik liever de pop-up in deze zomerse periode al geopend gezien.” Volgende week beslist de stad wie de bar mag uitbaten. De pop-upbar zal voor een periode van net geen jaar openen.