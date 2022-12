In Vlaams-Brabant mag je in bijna 9 op de 10 gemeenten geen vuurwerk afsteken met oudejaar. Dat blijkt uit cijfers van Oscare, een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. Dat hoge cijfer komt ook voor een deel door de nabijheid van de luchthaven van Zaventem. Feit is dat Vlaams-Brabant daardoor wel veel strenger is dan andere Vlaamse provincies.

Net als vorige jaren laten heel wat gemeenten uit onze regio weten dat het gebruik van vuurwerk tijdens de feestdagen op hun grondgebied verboden is. Dat kondigde de gemeente Londerzeel, Grimbergen, Wemmel en Gooik de voorbije dagen nog aan. De betrokken gemeenten verbieden het vuurwerk naar eigen zeggen uit veiligheidsoverwegingen en in het belang van de dieren. Uit cijfers blijkt nu dat 86% van de gemeenten in onze provincie zo’n verbod instellen. Daardoor is Vlaams-Brabant veruit de strengste. Zo laten volgens Oscare vzw 1 op de 3 gemeenten in Vlaanderen nog steeds vuurwerk toe.

“Als nazorg- en onderzoekscentrum voor patiënten met brandwonden en littekens raden wij het zelf afsteken van vuurwerk ten sterkste af. Dieren worden gek van de knallen en het lawaai, maar ook de kans dat je zelf iets voorhebt, bij het afsteken, is zeer reëel. Brandwonden in de hals, vuurwerk dat in je hand ontploft, een vuurpijl die op een woning beland, het kan enorme schade aanrichten. Vaak is het hier dan klacht tegen onbekende omdat de locatie vanwaar de pijl werd afgeschoten moeilijk te traceren is”, zegt Peter Van Rossum, woordvoerder van Oscare vzw.

Van Rossum pleit niet enkel voor een verbod om vuurwerk af te steken, maar wil ook de verkoop van vuurwerk verbieden. “Zolang er geen duidelijk verbod is in heel Vlaanderen zal vuurwerk afschieten, met oudejaar en tijdens voetbalwedstrijden, blijven bestaan.”