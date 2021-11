Heilig Hart & College Halle schakelt deels over op afstandsonderwijs

In het Heilig Hart en College zal een deel van de leerlingen vanaf volgende week maandag vanop afstand les moeten volgen. Het gaat meer bepaald om richtingen in het ASO en het TSO, in het BSO worden de jongeren wel op de school of de stageplaats verwacht. De directie bracht de ouders intussen op de hoogte en motiveert de beslissing als volgt. "Wij geloven dat een week op de rem duwen veel ergere problemen kan voorkomen. De gezondheid van iedereen is primair en de vlotte schoolorganisatie komt door afwezig personeel in het gedrang. We vinden het belangrijk dat de proefwerken in optimale omstandigheden kunnen doorgaan met zo weinig mogelijk leerlingen in quarantaine. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid. " Het Heilig Hart en College gaat er wel van uit dat de kerstexamens gewoon op school kunnen doorgaan.