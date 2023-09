Heilig Hartbeeld op molenvoet straalt opnieuw

Het Christusbeeld op de hoek van de Molenweg en de Tervuursesteenweg in Perk straalt opnieuw. Het Heilig Hartbeeld is steentje per steentje gerenoveerd en begroet passanten nu weer in volle glorie vanop hoogte. Op 1 oktober wordt het beeld gewijd.

Het Heilig Hartbeeld op Molenvoet is sinds 2019 het eigendom van de Kerkfabriek Sint-Niklaas. “We wisten al lang dat het beeld extra liefde kon gebruiken,” zegt Andrea Gillis, secretaris van de Kerkfabriek. “Na bijna honderd jaar in weer en wind waren het beeld en de sokkel grijs en grauw geworden. Door het te laten erkennen als waardevol erfgoed bij de provincie kregen we van Monumentenwacht Vlaams-Brabant onderbouwd advies voor de restauratie. Daarna begeleidde Regionaal Landschap Brabantse Kouters het project van idee tot uitwerking. We kregen ook financieel een duwtje in de rug met de provinciale 360°-erfgoedsubsidies.” “Met die subsidies kunnen we onze streekidentiteit versterken en ons klein bouwkundig erfgoed bewaren voor de toekomst,” legt gedeputeerde Tom Dehaene (cd&v) uit.

Foto: Theo De Vos