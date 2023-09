Het was vandaag een speciale dag voor de 10-jarige Nona Van Assche uit. Als jongste Belgische atlete nam ze deel aan het WK Obstacle Run in Genk. Omdat zoiets niet elke dag gebeurt, gingen haar klasgenoten van De Lettertuin in Droeshout mee om Nona aan te moedigen.

Op een parcours van drie kilometer moest Nona een twintigtal hindernissen overwinnen. Nona doet al sinds ze zes jaar is aan obstacle run. Vier keer per week traint ze. En dat loont, want twee jaar geleden werd ze Belgisch kampioen in haar leeftijdscategorie. Vandaag zat een medaille er helaas niet in.