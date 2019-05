Helft Londerzelenaren weer opgeroepen voor de verkiezingen

De helft van de mensen die in Londerzeel worden opgeroepen voor de verkiezingen van 26 mei, zijn dezelfde als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dat zorgt voor veel wrevel in de gemeente.

Heel wat Londerzelenaren die als bijzitter of voorzitter aangesteld waren bij de gemeenteraadverkiezingen van oktober vorig jaar, zijn nu opnieuw opgeroepen. Sommige bijzitters zijn het kotsbeu om nog eens te moeten zetelen. Gemeenteraadslid en gewezen schepen Bart Van Doren (N-VA): "Ongeveer 300 mensen van de oude lijst zijn weer opgeroepen, de andere helft is aangeduid volgens de nieuwe lijst. Blijkbaar gebeurde er een vergissing in het vredegerecht van het kanton en dus moet iedereen die is opgeroepen, nu effectief zetelen."

Burgemeester Conny Moons (LWD) zegt dat de gemeentediensten veel tijd uittrokken om een nieuwe lijst op te stellen van mensen die zouden kunnen zetelen. "Die lijst is doorgegeven aan het vredegerecht Wolvertem dat de kiesverrichtingen organiseert. Maar blijkbaar gebeurde er een fout en werd zowat de helft van de mensen toch opgeroepen op basis van de oude lijst. De fout werd ingezien en de nieuwe lijst werd geraadpleegd en effectief gebruikt."

Schepen van Kieszaken Veerle Pas (CD&V) bevestigt dat er iets is misgelopen. "Halverwege de verwerking van de gegevens is dat rechtgezet, maar voor 288 van de 610 op te roepen Londerzeelse bijzitters kwam die rechtzetting te laat. De overige 322 bijzitters zijn aangeduid volgens de nieuwe juiste lijst."