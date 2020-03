Henriette (86) stikt mondmaskers voor zorgverleners

Ook Henriette Lovenaer (86) uit Hamme bij Merchtem steekt in deze coronatijden de handen uit de mouwen. “Ik heb zelf veel zorg nodig gehad, nu is het mijn beurt om iets terug te doen. En dus ging ik aan het stikken.”

Drie jaar geleden werd een hartaanval Henriette, nu 86, bijna fataal. “Ik onderging op mijn 83ste een open hartoperatie en ben die volledig te boven gekomen. Alles is nu in orde. Met dank aan al die mensen die voor mij hebben gezorgd, om te beginnen al het medisch personeel dat me erdoor heeft geholpen.”

De berichten over het tekort aan mondmaskers en beschermingsmateriaal voor mensen die in de frontlinie tegen corona staan, kwamen bij Henriette dan ook hard aan. Lovenaer: “Al die mensen hebben mij zo goed geholpen, nu wil ik hen helpen. Het kan misschien niet veel zijn, maar alle beetjes helpen. Ik heb een model van een mondmasker uit een ziekenhuis gekregen en kon zo het juiste basispatroon reconstrueren. En dan ben ik mondmaskers beginnen stikken. Ik heb er nu al meer dan dertig gemaakt en ga door zolang ik er mensen mee kan helpen. Ik heb er al geschonken aan mensen die omwille van hun job in de voedingssector met veel anderen in contact komen, maar ook aan mensen die voor het OCMW of woonzorgcentrum werken.”

Henriette behoort zelf tot de risicogroep om coronabesmetting op te lopen. Hoe gaat ze ermee om? “Ik probeer selectief naar de nieuwsberichten te luisteren, want je wordt er niet bepaald vrolijk van”, gaat de kranige tachtigplusser verder. “Het is heel erg dat ze in het nieuws zeggen dat ze bij een tekort aan capaciteit in ziekenhuizen, ze zullen moeten kiezen om ofwel een tachtigjarige ofwel een jongere te helpen. En dat wij als tachtigplusser dan zullen sterven, omdat jongeren in de zorg voorrang krijgen, zoals in Italië gebeurt. Dat soort berichten mogen ze voor mij achterwege laten. Wat is de meerwaarde daarvan? Het schept alleen maar ongerustheid. Dat ze het gewoon toepassen als ze vinden dan het nodig is, dan zien we wel.”

Henriette Lovenaer hoopt wel dat de corona-maatregelen niet te lang duren. “Ik ben actief in verenigingen zoals de gepensioneerden van Hamme en ging ook met de senioren op reis, maar dat kan nu niet. Ik mis wel het sociaal contact enorm”, besluit ze.