Herstellingen na de zware brand in Opwijk laten op zich wachten

Exact één maand na de verwoestende brand in Opwijk blijkt de schade aan het vernielde appartementsgebouw een pak groter dan verwacht. Omdat er nog altijd een onderzoek loopt naar de oorzaak van de brand, laten de herstellingswerken bovendien op zich wachten. Intussen onderzoekt de gemeente Opwijk of er veiligheidsingrepen moeten gebeuren in het aanpalende appartementsgebouw.

Het gebeurde razend snel: op 9 april vernielde een brand het volledige dak van een appartementsgebouw en 36 appartementen. Elf gezinnen raakten hun hele hebben en houden kwijt. Hoe het vuur ontstond, is nog altijd niet duidelijk en maakt deel uit van een gerechtelijk onderzoek. Het gebouw dateert van 2008. Ook is er een onderzoek gestart naar de staat van het dak van het aanpalende appartementsgebouw. Dat dateert van 2012 en is ontworpen door dezelfde architect.

Omdat het onderzoek nog altijd loopt, kunnen de herstellingswerken nog niet beginnen. De getroffen bewoners worden nog altijd opgevangen in noodwoningen of bij familie of vrienden. Vrijwilligers van Hart voor Opwijk zamelen geld voor hen in en ook de gemeente heeft nu een werkgroep opgericht om te bekijken hoe er financiële steun geboden kan worden aan de gezinnen.