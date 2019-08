Herstellingswerkzaamheden in Wildersportcomplex

Deze week wordt opnieuw een scheur hersteld in een van de kolommen van de grote sporthal in het Wildersportcomplex in het Zuun in Sint-Pieters-Leeuw. Door deze derde barst op rij in het sportcomplex besloot het gemeentebestuur om sneller dan voorzien een nieuwe sporthal te bouwen.