In Affligem kan je in Domein Verbrugghen de volgende twee weekends een tentoonstelling van inwoner en kunstschilder Herwig Van Holsbeeck bezoeken en dat ter ere van z’n 75ste verjaardag.

Herwig Van Holsbeeck stelt tentoon in Domein Verbrugghen in Aflligem

Kunstschilder Herwig Van Holsbeeck pakt in z’n nieuwste tentoonstelling uit met een veertigtal werken van de voorbije twee jaar. Herwig was vroeger interieurarchitect waardoor z’n werken eerst binnen het constructivisme vielen. “De stijl is abstracter geworden. Nu zit ik de laatste 15 jaar meer in de beïnvloeding van Kandinsky, Merault en andere grootheden”, zegt Van Holsbeeck.

Herwig hecht veel belang aan de kleuren in z’n werken: “Ik ben een optimist van karakter, geen pessimist. Ik probeer door de vormgeving en door de kleur vreugde te brengen in het interieur. De mensen die een werk kopen, zeggen tegen mij: we zien het nog altijd heel graag, de kleur primeert voor ons, het fleurt op. Daar gaat het hem bij mij om.”

De komende twee weekends kan je naar Domein Verbrugghen om de tentoonstelling te bezoeken en dat iedere dag van tien uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds.

Straks een verslag in ons nieuws.