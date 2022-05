Hevig onweer zet straten blank

In Ruisbroek bij Sint-Pieters-Leeuw was er sprake van een windhoos die dakpannen wegblies. In Beersel regende het kort maar erg hevig en drong de regen, gelukkig zonder veel erg, hier en daar de huizen binnen. Ook in Halle was er wateroverlast. De onweersbui zette in een mum van tijd de Basiliekstraat deels onder water, samen met enkele winkelruimtes. Dat is al de zoveelste keer, maar een oplossing laat op zich wachten. De handelaars moeten het voorlopig blijven doen met waterschotten. "De studie is afgerond, we weten perfect waar de problemen zich bevinden", reageert burgemeester Marc Snoeck. "Maar nu moet dat in uitvoering komen. Dat vraagt natuurlijk wat meer tijd, dat heb ik ook altijd gezegd. Intussen moeten we ons behelpen met waterschotten. We weten nu ook de plekken waar het probleem zich voordoet, in de diepste kom van de Basiliekstraat. Daar hebben we nu in totaal vijftig waterschotten besteld. Die moeten op maat gemaakt worden, elke winkelruimte is natuurlijk anders. In de loop van de komende weken zal daar uitvoering aan gegeven worden." En dus is het intussen nog bang afwachten. Morgen trekt er een nieuwe, urenlange onweerszone over het land, met windstoten en hagel. Het KMI houdt alvast rekening met code oranje.