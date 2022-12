Er is een toekomstplan nodig voor de sites van Makro in Machelen en Sint-Pieters-Leeuw. Dat vindt Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA) uit Leeuw. “Ofwel laten we deze megasites verkommeren, of kijken we hoe ze aan dumpingprijzen verpatst worden. Ofwel grijpen we het einde van het...