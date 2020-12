Hoeilaart geeft 17 hectare woongebied terug aan natuur

In het centrum en in woonwijken van Hoeilaart zijn heel wat groene plekken ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Daar komt straks verandering in. “We geven 17 hectare open ruimte, in totaal zo’n 35 voetbalvelden, definitief terug aan de natuur”, zegt burgemeester Tim Vandenput. “Vanaf januari loopt er enkele maanden een openbaar onderzoek naar de herbestemming. In februari organiseren we ook een infomoment voor geïnteresseerden.”

Door de herbestemming verliest Hoeilaart wel woongebied, terwijl volgens prognoses de gemeente over vijftien jaar zo’n 1.700 inwoners meer zal tellen. Dat betekent ook 700 extra woningen. “Er is nog ruimte voor een 300-tal nieuwe woningen in RUP Kern. Verder willen we interessante gebieden die nauw aansluiten bij die kern verder verdichten” gaat Vandenput verder. “Op de woonassen naar beide treinstations Hoeilaart en Groenendaal alsook in de stationsomgeving van Hoeilaart zelf zullen meer woningen kunnen staan in de toekomst.”