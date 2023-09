Hoeilaart hijst als eerste Vlaamse gemeente de Dovenvlag en organiseert cursus Vlaamse Gebarentaal

In Hoeilaart is vandaag voor het eerst in Vlaanderen de Dovenvlag gehesen. Dat gebeurde in het kader van de Internationale Week van de Doven eind deze maand en de Internationale Dag van Gebarentalen op 23 september. “Met het hijsen van de vlag vragen we aandacht voor de cultuur en rechten van dove mensen,” zegt gemeenteraadslid Timothy Rowies (PRO Hoeilaart) die zelf gehoorproblemen heeft.