Hoeilaart weigert voortaan niet-geteste senioren in woonzorgcentrum

De gemeente Hoeilaart dient een klacht in tegen een ziekenhuis uit de buurt omdat het weigerde een ontslagen bejaarde patiënte te laten testen op covid-19. Die patiënt werd overgebracht naar het OCMW-woonzorgcentrum van Hoeilaart en daar werd vastgesteld dat ze inderdaad besmet was. Hoeilaart weigert daarom voortaan nog mensen op te nemen in zijn rusthuis als ze niet ze getest zijn op corona.

Er heerst grote verontwaardiging in het gemeentehuis van Hoeilaart over een incident dat onlangs plaatsgreep. Een bejaarde inwoonster van de gemeente was na een valpartij opgenomen in een Brussels ziekenhuis. Vorige week, na haar ontslag kon ze niet direct naar huis omdat ze daar niet naar behoren kon worden verzorgd. Het ziekenhuis verzocht de gemeente Hoeilaart de patiënte op te nemen in het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe van het OCMW. "Onze mensen en de coördinerende geneesheer hebben verschillende keren gevraagd om alvorens die dame naar hier te brengen een coronatest uit te voeren, maar het ziekenhuis in kwestie heeft dat geweigerd”, zegt burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput (Open VLD).

Een duidelijke reden waarom het ziekenhuis de vrouw niet wilde testen werd er niet gegeven, zegt Tim Vandeput. Maar volgens de burgemeester was de gemeente hoe dan ook verplicht de bejaarde vrouw op te nemen. In Hof ten Doenberghe, waar tot nog toe geen bewoners besmet raakten, werd ze onmiddellijk getest op corona. "Vrijdag wisten we dat de test positief was en hebben we ze volledig in quarantaine geplaatst. 's Avonds hebben we beslist om haar over te brengen naar Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde. Dat is zaterdag gebeurd, daar is ze behandeld en zal ze doorverwezen worden, naar het schakelzorgcentrum”, legt Vandenput uit.

Hoeilaart dient nu klacht in tegen het ziekenhuis. Om het onderzoek niet belemmeren wil de burgemeester zeggen over welk ziekenhuis het precies gaat. Maar met de klacht wil het gemeentebestuur van Hoeilaart ook een niet mis te verstaan signaal geven aan de overheid. "Men moet eens goed nadenken over de richtlijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid om mensen van uit ziekenhuizen op te nemen zonder een test te doen”, vindt Vandenput. “Dat is geen goede richtlijn. De tests zijn voorhanden, er moet altijd een verplichte test zijn alvorens iemand naar een woonzorgcentrum wordt gebracht. Wij hebben vrijdagnamiddag direct de beslissing genomen om geen opnames meer te doen van patiënten uit eender welk ziekenhuis zonder dat die getest zijn op covid-19."