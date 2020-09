Hoeilaart zet mobiele camera’s in tegen misdaad

“Hoeilaart is een veilige gemeente. En dat willen we graag zo houden. Toch zijn er regelmatig fenomenen zoals druggebruik en dealen, illegale wapendracht, geluidsoverlast en sluikstorten,” licht burgemeester Vandenput toe. De gemeente wil die zaken beter in kaart brengen door mobiele camera’s te plaatsen. “Zo geven we meer instrumenten aan de politie en het parket om daders op te sporen”.

Kleine minderheid

“Vooral in het centrum rondom parking Mariën, Sport- en Jeugdsite Koldam en in het Park zien we dingen gebeuren die niet kunnen,” gaat de burgemeester verder. "De politie heeft een veiligheidsanalyse gemaakt waaruit blijkt dat in de periode tussen 1 januari en 17 juli 2020 deze en andere locaties een aantrekkingspool zijn voor heel wat jongeren uit Hoeilaart en omgeving. Een kleine minderheid van hen heeft slechte bedoelingen. Voor die kleine minderheid moeten we de camera’s plaatsen. Tegelijk zorgen we voor de veiligheid van de rest van de inwoners,” vindt Vandenput.

Mobiele camera’s

“We kiezen voor mobiele camera’s die we snel op plekken kunnen hangen waar de overlast zich voordoet. Alleen de politie zal de beelden kunnen raadplegen in geval van een onderzoek of online als er zich feiten voordoen.”

Dankzij de beelden zal de politie fenomenen in kaart kunnen brengen en daders identificeren. Ze zullen ook gebruikt worden als bewijslast tegen daders van strafbare feiten in de rechtbank.

Voor het einde van het jaar

Het administratieve kader werd goedgekeurd door de gemeenteraad eind augustus, nu worden de camera’s besteld. “Nog voor het einde van het jaar willen we de camera’s operationeel maken. De plaatsen waar ze komen zullen aangeduid worden met bordjes zodat iedereen weet waar er gefilmd kan worden,” besluit de burgemeester.