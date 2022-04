Hof van Beroep veroordeelt Van Eyken tot 20 jaar cel, Boigelot krijgt 22 jaar

Marc Dellea werd in juli 2014 omgebracht met een kogel in het hoofd in zijn appartement in Laken. Het onderzoek bracht speurders tot bij zijn toenmalige vrouw Sylvia Boigelot en Christian Van Eyken. In eerste aanleg werden ze veroordeeld tot 23 jaar cel, maar gingen in beroep. Vorig jaar werden ze ook in beroep schuldig bevonden aan moord. Van Eyken en Boigelot kregen elk een gevangenisstraf van 27 jaar. Het koppel trok daarop naar het hof van Cassatie.

Het Hof van Cassatie oordeelde dat het recht op verdediging met de voeten werd getreden en vernietigde deels de uitspraak. Het hof in Bergen moest zich nu buigen over strafmaat, niet over de schuld van Van Eyken en Boigelot. Het openbaar ministerie vroeg 25 jaar cel voor het koppel. Boigelot krijgt uiteindelijk 22 jaar cel, Van Eyken 20 jaar. Ze ontkennen nog altijd iets met de dood van Dellea te maken te hebben.