De gemeenteraadsbeslissing om verkiezingsborden enkel binnen de dorpskern in Londerzeel toe te laten, is vernietigd door Vlaams minister Liesbeth Homans. Het besluit wilde buiten de bebouwde kom verkiezingsborden verbieden. Er stond zelfs een GAS-boete op van maximaal 350 euro per bord.

Homans vernietigt besluit over verkiezingsborden in Londerzeel

Minister Homans zegt in het vernietigingsbesluit onder meer dat het verbod een een inperking van de vrije meningsuiting en vindt dat dat niet kan. Bovendien is volgens de minister ook de visuele vervuiling niet aangetoond. Londerzeel verbood de verkiezingsborden omdat die het landelijke karakter van de gemeente bezoedelden.

Burgemeester Conny Moons kan zich niet vinden in het besluit. "Dit is straf, ging alles maar zo snel bij de hogere overheid. Dit lijkt me meer op een politieke beslissing. Ik stel me ook veel vragen over de motivatie. Maar we gaan ons hierover beraden. We willen met het besluit alleen maar de open ruimte in Londerzeel in ere houden."

Een ander geluid horen we bij oppositiepartij N-VA. "De beslissing werd eerst door de provinciegouverneur en nu door de minister vernietigd. Het gaat hier over vrije meningsuiting. Dat kan je toch niet inperken? We steken wel de hand uit naar de meerderheid, maar worden genegeerd," besluit Nadia Sminate.

Foto: Archief RINGtv