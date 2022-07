Afgelopen weekend werden in het Hallerbos honderden autobanden gedumpt. Op drie verschillende plaatsen werden banden gevonden, telkens aan de rand van het bos. Volgens boswachter Thomas Boonen gaat het in totaal om zo'n 400 tot 500 autobanden.

Honderden autobanden gedumpt in Hallerbos

Het was een onaangename ontdekking die medewerkers van het Hallerbos zaterdagochtend deden. Op drie verschillende plaatsen vonden ze hopen autobanden tussen het groen. “De banden liggen ter hoogte van parking 7 en de Vlasmarktdreef, telkens aan de rand van het bos. Op twee plaatsen gaat het om zo’n honderd banden, op de derde plaats liggen tot wel 300 banden”, zegt boswachter Thomas Boonen. “Zo’n hoeveelheid kan je niet vervoeren met een wagen. Omdat de banden ook allemaal redelijk proper en in goede staat zijn, hebben we het een vermoeden dat een handelaar ze er gedumpt heeft.”

Medewerkers van het Hallerbos zijn vanochtend begonnen met het opruimen van de honderden autobanden. “Ze worden allemaal verzameld op parking 3. Daar worden ze later opgehaald door een container. De politie is bezig met een onderzoek. Op basis van camerabeelden probeert het de dader of daders te achterhalen”, aldus Boonen.