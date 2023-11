In Pepingen haalden meer dan 300 inwoners gisteren hun gratis fruitboom op. Het schepencollege werkt met de boomplantactie aan een klimaatneutrale toekomst.

Honderden nieuwe bomen in Pepingen

Iedereen in Pepingen die zin en tijd heeft om een boom te planten, kon een gratis exemplaar krijgen van de gemeente. “In het totaal bestelden 372 gezinnen een fruitboom,” weet schepen van Milieu Greta Cochez (LVB – Lijst van de Burger). “Pepingen engageerde zich voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP), waarbij we vooral willen inzetten op initiatieven die concrete realisaties op het terrein brengen. Deze ‘Boom zoekt nieuwe eigenaar’-actie was er zo één,” zegt ze.

De boomplantactie is geen alleenstaand initiatief. Binnenkort volgt er nog de traditionele groepsaankoop van fruitbomen, haagplanten en bodembedekkers. “Ook daarvoor zijn al zo’n 120 nieuwe bomen besteld,” klinkt het. “We nodigen iedereen dan ook uit op de Boomplantdag voor het nieuwe speelbos in de Kareelstraat in Bellingen. Iedereen welkom op zondag 3 december.”

Meer informatie over de boomplantacties vind je op pepingen.be.