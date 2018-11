Horteco Vilvoorde wordt domeinschool

Voor de ASO-opleiding Wetenschappen kunnen leerlingen vanaf 2021 in het 1ste jaar kiezen voor twee trajecten: STEM-projecten voor iedereen met een brede wetenschappelijke interesse, en dierkunde voor leerlingen die later diergeneeskunde willen studeren.



“De uitgebreide natuurlijke en technische voorzieningen van de school zullen voor het projectwerk gebruikt worden. Beide trajecten bieden na het secundair onderwijs uitzicht op eender welke wetenschappelijke vervolgopleiding. In de eerste graad zal er ook twee trajecten zijn voor de hoofdvakken. Leerlingen kunnen het traject volgen dat bij hun eigen leertempo aansluit,” laat de school weten in een persbericht.



Horteco wordt daarmee een domeinschool voor land- en tuinbouw en wetenschappen. Leerlingen met interesse in natuur, wetenschappen, plant, dier en milieu vinden er leeftijdsgenoten met dezelfde interesses. Ze hoeven de school niet te verlaten als ze binnen dit studiegebied van onderwijsvorm (ASO, TSO of BSO) veranderen.



De Vilvoordse school gaat daarmee in tegen het watervaldenken dat jongeren te vaak van school laat veranderen. “Door alle onderwijsvormen binnen het interesseveld van de leerlingen aan te bieden, krijg je een langdurige relatie tussen leerling en school, meer studiemotivatie, een hoger welbevinden en leerlingen die elkaar beter kennen,” besluit de school.

Foto: Horteco Vilvoorde