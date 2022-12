Op 1 januari krijgt Beersel een nieuwe burgemeester. Hugo Vandaele gaf vandaag symbolisch de sjerp al door aan zijn opvolger Jo Vander Meylen. Die is momenteel schepen in de gemeente in de Zennevallei.

De burgemeesterswissel was afgesproken bij de coallitievorming in 2018. “Op basis van mijn voorkeurstemmen had ik de zes jaar kunnen uitdoen. Maar ik wil dat Jo zich kan inwerken om nadien de lijst te trekken”, sprak hij toen over de wissel van de macht. Eind deze maand geeft de intussen 65-jarige Vandaele de sjerp definitief door aan partijgenoot Jo Vander Meylen. Vandaele volgde in 2013 Hugo Casaer, die bijna 30 jaar burgemeester was van Beersel.

Jo Vander Meylen is momenteel schepen van onder meer Onderwijs in Beersel, een functie die hij al sinds 2013 uitoefent. Daarvoor was Vander Meylen jarenlang directeur van de Gemeentelijke Basisschool in Huizingen.