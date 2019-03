Huisarts van wacht ook in regio Affligem nu via 1733

Inwoners van Affligem (en Groot-Aalst, Erpe-Mere en Wieze) dienen vanaf morgen, vrijdag 15 maart, de huisarts van wacht ’s avonds, ’s nachts, op feestdagen of tijdens het weekend te bereiken via het centrale telefoonnummer 1733. Ook in andere naburige gemeenten als Liedekerke of Asse wordt soms een beroep gedaan op deze wachtpost. Wie het nummer belt, dient eerst de taal te kiezen (1 voor Nederlands) en zijn postcode in te toetsen, waarna een operator u zal doorverwijzen naar de juiste wachtpost en arts.

Het centrale oproepnummer voor niet-dringende medische hulp bestaat al veel langer en is al in veel regio’s gekoppeld aan de lokale wachtdiensten. Op termijn is het de bedoeling dat dit in het hele land in gebruik wordt genomen.

Voor dringende medische hulp blijven de nummers 100 en 112 uiteraard in gebruik.