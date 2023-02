Iconische Zaventemse zwaan is ziek

De Zaventemse zwaan, een van de bekendste bewoners van de gemeente, is ziek. In de zomer van 2021 stond de luchthavengemeente nog in rep en roer omdat haar mannetje werd doodgebeten door loslopende honden. De zowat 20 jaar oude zwaan is nu opgenomen met een bacteriële infectie. Even werd het ergste gevreesd, maar het dier zou het toch halen.

Het park Mariadal moet het momenteel stellen zonder een van zijn bekendste inwoners. De zwaan, die er al jaar en dag deel uitmaakt van het decor, vertoonde de voorbije dagen ernstige ziekteverschijnselen. Dankzij snel optreden kon een zwanenzang vermeden worden. “Het is dankzij de oplettendheid van een aantal mensen, die ik uitdrukkelijk wil bedanken, dat we meteen hebben kunnen ingrijpen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Hilde Van Craenenbroeck (CD&V). “De zwaan was duidelijk ziek. Ze at en waste zich niet meer en bleef ook aan de kant zitten. We hebben contact opgenomen met Vetas en de verschillende diensten. Uiteindelijk hebben ze haar kunnen vangen en naar een gespecialiseerde dierenarts gevoerd.”

Daar werd meteen onderzoek uitgevoerd met een enigszins geruststellend resultaat. “Het vermoeden is dat ze een bacteriële infectie heeft maar ze zou er wel doorheen komen. De zwaan blijft tot begin van de week onder toezicht bij de dierenarts. Ze zit er warm binnen zodat ze op haar gemak kan herstellen en aansterken.”

De gemeente kreeg daarbovenop heel goed nieuws. “Het is niet eens een heel oude zwaan - zoals we eigenlijk dachten. Een witte zwaan kan 30 tot 40 jaar worden en zit nog altijd maar in de fleur van haar leven. Er wordt wel door de dierenarts aangeraden om er een mannetje bij te plaatsen van dezelfde leeftijd.”

In juni 2021 werd dat al eens geprobeerd nadat haar mannetje dat voorjaar werd doodgebeten door loslopende honden. De gemeente kocht een dier aan voor een kleine 500 euro. Jan, zoals de zwaan werd gedoopt, vertrok echter al gauw met de noorderzon. “Het moet inderdaad klikken. Dat dier is inderdaad gewoon weggevlogen. We moeten een zwaan van dezelfde leeftijd zoeken en dan de vleugel knippen zodat wegvliegen ook niet meer kan. Daar gaan we op termijn werk van maken.”

Opvallende vaststelling is wel dat de zwaan helemaal naar frituurvet rook. Of daar de oorzaak ligt van de infectie is onduidelijk. “Er wordt onderzocht hoe dat komt. Is dat van een nabijgelegen brasserie? Dan moet er ergens iets misgelopen bij de afvalstockering. Voor ze terugkomt moeten we nagaan of alles wel in orde is in haar habitat. We gaan het park controleren of er nergens afval ligt. Sowieso wil ik mensen nog eens op wijzen om zeker geen brood te voederen aan de dieren in het park.” Als alles voorspoedig verloopt, zou de zwaan begin volgende week weer vrijgelaten worden in park Mariadal.