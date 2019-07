IJsboer Arno: de jobstudent waar iedereen naar uitkijkt

Elke week zoeken we in Cocktail een student met een coole vakantiejob. Al moet je in dit geval een koele vakantiejob zeggen. Arno Wynant uit Gooik schept bolletjes ijs voor de Pajotse crèmekar.

Arno heeft het met deze temperaturen bijzonder druk. “Ik rijd maximum 10 kilometer per uur, zodat de klanten de tijd hebben om buiten te komen. Het moeilijkste aan de job? Je moet altijd vrolijk blijven en niet te veel stress tonen, ook al zijn niet alle mensen even gemakkelijk of even snel tevreden”, zegt Arno Wynant.

De 22-jarige student beeldende vormgeving is geknipt voor de job. “Mensen vragen of ik niet hoorndol word van dat deuntje. Maar ik hoor dat eigenlijk niet meer. Wat ik met het geld ga doen dat ik verdien? De bergen opzoeken in de winter, waar ik kan snowboarden. Van het schepijs naar het echte ijs, zeg maar. Mijn favoriete ijs”, lacht Arno.