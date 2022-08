In Overijse kreeg de Ijse opnieuw een eigen bedding. De ingebuisde rivier kleurt nu opnieuw het straatbeeld ter hoogte van het parkje in de Jan Baptist Dekeyserstraat.

Ijse in Overijse weer in open bedding

De herinrichting van de Jan Baptist Dekeyserstraat in Overijse was een goeie aanleiding om de ingebuisde Ijse opnieuw in open bedding aan te leggen. De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Overijse en Aquafin sloegen hiervoor de handen in elkaar.

“Samen met Aquafin legden we een nieuw rioleringsstelsel aan. Ook vernieuwden we de nutsleidingen en de fiets- en voetpaden,” zegt Sven Willekens, schepen van Publieke Ruimte en Infrastructurele Ontwikkeling in Overijse.

“Een waterlooptraject van zo’n 60 meter ziet nu opnieuw het daglicht. Deze werken sluiten goed aan bij onze eerdere inspanningen om de ecologische kwaliteit van de Ijse te verhogen,” aldus Bart Nevens, gedeputeerde voor Waterlopen. “Tien jaar geleden financieren we zo ook al de openlegging van de Ijse bij de heraanleg van het Stationsplein.”