Ijsfabriek Strombeek klaar om productie droogijs op te voeren

De Ijsfabriek Strombeek in Meise levert al jarenlang droogijs of CO2 in vaste vorm aan de farmaceutische sector. “Door de gezondheidscrisis waar we sinds begin dit jaar doorgaan, produceren we nu al een hele tijd anderhalf keer meer droogijs dan normaal”, zegt technisch directeur van de Ijsfabriek Strombeek Maarten Schuermans. “Die verhoging kunnen we makkelijk aan, omdat we de CO2-productie in eigen beheer doen. Grondstoffen hebben we dus genoeg.” Ook als de bewaring en het transport van coronavaccins binnenkort om grote hoeveelheden droogijs vragen, is het bedrijf uit Meise klaar om de productie nog verder op te drijven. “De grote uitdaging zal vooral liggen in het feit dat de vaccins tot bij de burgers moet geraken in optimale omstandigheden”, zegt Schuermans. “Als we al die vaccins in kleinere hoeveelheden tot bij de huisdokters moeten getransporteerd krijgen, dan wordt dat logistiek enorm moeilijk. Mij lijkt het beter om op een bepaald moment de testcentra die er nu zijn, om te vormen tot vaccinatiecentra, waar je grote hoeveelheden vaccins in één ruimte opslaat. Dat zal een stuk efficiënter zijn.”

