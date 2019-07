Ijssalon Negrita houdt het na 60 jaar voor bekeken

In 1959 opent de grootmoeder van Pascale Ijssalon Negrita op de Grote Markt in Vilvoorde. "Ik ben in dit huis geboren in 1961. Ze hebben aan mij nooit gevraagd: wat wil je worden later? Ze hebben gezegd, hier is een schepper om ijs te scheppen. Al moest ik eerst vijf jaar afwassen. Mijn vader zei dat als ik niet kon afwassen de rest ook niet zou kunnen", zegt Pascale over de beginjaren van het ijssalon.

Opmerkelijk, al die jaren verkoopt Ijssalon Negrita amper twee smaken: vanille en mokka. "Gewoon omdat we niet meer plaats hebben om machines te zetten. Toch wordt het allemaal wat veel. Ik ben al 30 keer geopereerd, mijn man drie keer. Vooral zijn openhartoperatie heeft ons doen nadenken", gaat Pascale verder.

De zaak is nog niet verkocht, maar dat is wel de bedoeling. "Wat het straks wordt valt nog af te wachten, maar ergens hoop ik dat het een ijssalon blijft. Ik wil de volgende eigenaar zelf opleiden, hij mag alle machines hebben en zelfs mijn recepten", besluit Luc De Baerdemaeker.