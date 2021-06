Ikea Zaventem stoomt vluchtelingen klaar voor de arbeidsmarkt

‘Werken & Samen Groeien’ is het opleidingstraject van Ikea dat vluchtelingen klaar moet stomen voor de arbeidsmarkt. “We zijn ervan overtuigd dat iedereen talent heeft”, zegt Veerle Vandervondelen, die het project voor Ikea in ons land leidt. "We kijken altijd verder dan diploma’s en werkervaringen bij het rekruteren en schatten mensen naar waarde door ook rekening te houden met talenten. We geloven bovendien dat als we de diversiteit van onze lokale gemeenschappen kunnen weerspiegelen doorheen onze organisatie, we de noden van onze klanten beter kunnen bepalen en beantwoorden.”

Mahdi wil bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit uit te breiden naar mensen die in de asielprocedure zitten. “Wat je leert neem je ook weer mee in je rugzak”, zegt Sammy Mahdi. “Wie asiel aanvraagt mag na vier maanden aan de slag gaan. Vandaag weten veel werkgevers dat niet.” Op langere termijn onderzoekt de staatssecretaris hoe een plan activering en competentieverwerving voor asielzoekers tot stand kan komen. Geen makkelijke klus, want er bestaan veel praktische barrières om asielzoekers met een job te matchen.