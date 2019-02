Imdehof wordt voorlopig beschermd

Het landhuis Impdehof heeft een opmerkelijke gevelarchitectuur met een prachtige interieurinrichting en bijhorende tuinen. "Het is een mooi voorbeeld van een landhuis in neotraditionele bak- en zandsteenstijl," aldus minister-president Bourgeois. Het Impdehof is authentiek bewaard en bestaat uit een groot dubbelhuis met flankerende zijvleugels en twee grote bijgebouwen. Het geheel is een U-vormig ereplein, geopend naar het dorp. Een ruim park in landschappelijke stijl ligt rond het Imdehof.

Het huis werd in 1923-1924 heropgebouwdl, nadat het oude herenhuis door brand was verwoest bij de beruchte 'Slag bij Imde' op 24 augustus 1914, bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. Het park in landschappelijke stijl is sinds de aanleg halverwege de 19de eeuw ongewijzigd gebleven. Het park heeft een vijver, centrale gazons, bomenrand, bomengroepen, solitairen en enkele fraaie architecturale tuinelementen, zoals een boogvormige smeedijzeren tuinbrug.

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Binnen negen maanden beslist de Vlaamse overheid over een definitieve bescherming.