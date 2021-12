Indoor padel- en voetbalvelden van Rode Duivel Carrasco zijn schot in de roos

In sportcomplex YCFIVE in de Havenstraat in Vilvoorde zijn sinds kort indoor padelvelden ondergebracht. Niemand minder dan Rode Duivel Yannick Carrasco is de trekker van het initiatief. Uit cijfers van Tennis Vlaanderen blijkt dat het aantal padelvelden in heel Vlaanderen dit jaar exponentieel is gegroeid, met 133 procent.