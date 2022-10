Indringers klimmen op koeltorens gascentrale in Vilvoorde: “Beveiliging wordt opgeschroefd”

Drie onbekenden zijn er zaterdagavond in geslaagd om de terreinen van de gascentrale van Engie-Electrabel in Vilvoorde binnen te dringen. Meer zelfs: ze klommen tot boven op de koeltorens maar konden toch ontkomen toen de politie eraan kwam. Engie-Electrabel laat weten dat het de beveiliging heeft opgeschroefd.

Het incident deed zich zaterdagavond voor. Een voorbijrijdende fietser had opgemerkt dat drie individuen op een van de koeltorens waren geklommen en daarbij ‘wat onnozel aan het doen waren’. Hij contacteerde ook de politie. “Er is een patrouille ter plaatse geweest om de mannen te onderscheppen, maar ze hebben jammer genoeg de vlucht kunnen nemen. We hebben hen dus niet kunnen identificeren”, bevestigt woordvoerster Catherine Bodet van de politiezone VIMA.

Bij Engie-Electrabel zit men duidelijk verveeld met de zaak in deze tijden van niet alleen energieschaarste maar ook gevaar voor sabotage van strategische doelwitten. “Deze personen zijn op basis van onze vaststellingen maar een korte periode op onze site geweest maar hebben inderdaad een poging ondernomen om tot boven op de koeltorens te klimmen. Ik hoef niet te zeggen dat dat een heel gevaarlijke onderneming is. Ze zijn wel door de bewakingscamera’s gefilmd”, zegt woordvoerder Hellen Smeets.

Engie-Electrabel heeft de waakzaamheid en beveiliging intussen verhoogd. Op het moment van de feiten draaide de centrale niet. “Ik wil ook nog eens benadrukken dat het gaat om strafbare feiten. Het terrein is niet makkelijk te betreden. De site is volledig omheind en er is permanente camerabewaking. Maar we moeten extra waakzaam zijn. We zijn met de politie het incident aan het analyseren en aan het bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden”, aldus Smeets.