Inez De Coninck niet te spreken over werking overlegorgaan rond geluidshinder: “Een gemiste kans”

Vlaams parlementslid Inez De Coninck (N-VA) is niet te spreken over de werking het overlegorgaan rond de geluidshinder op luchthaven van Zaventem. Het overlegplatform brengt verschillende luchthavengemeenten uit de drie gewesten samen met actiecomités, werkgevers- en werknemersorganisaties. “Maar door een ondervertegenwoordiging van Vlaamse gemeenten en een onprofessionele manier van werken loopt het overleg totaal spaak. Het vertrouwen in het overleg is helemaal zoek”, zegt De Coninck.

In 2021 werd het overlegorgaan in het leven geroepen door federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Hij moest dat doen nadat de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg de oprichting ervan had bevolen in een vonnis. Het waren de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel en Vilvoorde die daarvoor juridische stappen hadden ondernomen. Uit een parlementaire vraag van Inez De Coninck aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) blijkt dat het overleg niet goed verloopt.

“Het valt op dat het platform niet evenwichtig werd samengesteld en dit ten nadele van Vlaanderen. Zo weigert Gilkinet aandacht te besteden aan de gemeenten die worden getroffen door grondlawaai zoals Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem en Kortenberg. Ook de economische sector is ondervertegenwoordigd”, zegt De Coninck. “Daarnaast regent het ook klachten over de onprofessionele manier van werken bij de deelnemers. De werking is totaal niet transparant.”

Volgens De Coninck is het geloof in het platform duidelijk weg bij heel wat deelnemers. “Ook de werkgeversorganisaties en de luchtvaartsector hebben deze week nogmaals hun ongenoegen geuit. Het is een gemiste kans om een draagvlak te zoeken voor een duurzame groei van onze luchthaven met oog voor de belangen van onze inwoners in de Vlaamse Rand”, besluit De Coninck.