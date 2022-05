Inflatie en indexering wegen zwaar op gemeentebudget: “Dit mag geen vijf jaar duren”

“De drie recente indexsprongen hebben een enorme impact op het budget”, vertelt De Valck. “De loonmassa van OCMW en de gemeente steeg hierdoor met 811.924 euro.” En dan volgden ook nog de uit de pan swingende energiefacturen. “Om maar een voorbeeld te geven: in 2021 was het budget voor gas in de Tuinbouwschool begroot op 43.400 euro. De rekening komt nu uit op 104.331 euro. Een tekort van ruim 60.000 euro. Voor 2022 was het budget voor gas al opgetrokken naar 50.000 euro. De gasfactuur van de eerste twee maanden bedraagt 41.079 euro. Het jaarbudget van de gasfactuur is in zowat twee maanden opgebruikt.”

Prijsverhogingen

Ook voor het woon-zorgcentrum Ter Stelten, dat beheerd wordt door het OCMW, is er eenzelfde verhaal. “Ook hier is in twee maanden tijd het jaarbudget voor gas zo goed als opgebruikt. Gelijkaardige verhogingen zijn er voor elektriciteit, olie en brandstoffen voor de voertuigen. We ontvangen ook quasi dagelijks mededelingen van leveranciers die hun prijzen verhogen. De bakker bijvoorbeeld met 8,03 procent.”

Projecten

Dat alles weegt dus zwaar op het budget van de gemeente. Moet ze projecten schrappen? “We hebben nog reserve en deze legislatuur zullen er -tot nog toe- geen projecten worden geschrapt”, vertelt De Valck. “Maar het is duidelijk dat we dit geen vijf jaar kunnen volhouden. De volgende legislatuur zullen de ambities moeten worden bijgesteld. Ik denk dat er in veel gemeenten de komende jaren zal moeten worden bespaard, zeker als de kosten zo blijven stijgen.”