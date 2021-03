Infoborden begeleiden Zaventemse hondeneigenaars naar vuilnisbakken

De gemeente merkte dat hondenpoep niet altijd opgeruimd wordt en voor overlast zorgt. De infoborden moeten hondeneigenaars begeleiden naar de dichtstbijzijnde vuilnisbakken. “Zo hebben hondenbaasjes geen enkele reden meer om de boodschap van hun hond in de natuur of op straat achter te laten. Ook zijn de kinderen in Zaventem dan zeker van een propere en veilige speelplek”, zeggen Natalie Miseur en Lukas Schillebeeckx, bestuurders bij Interza.

De gemeente Zaventem werkte samen met Interza een vuilnisbakkenplan uit met nieuwe vuilbakken op belangrijke plaatsen. Op plekken waar niet meteen een vuilnisbak in het zicht staat, werden richtingaanwijzers aangebracht. “Het is onmogelijk voor de gemeente om elke vijftig meter een vuilnisbakje te voorzien. Een propere hondenbezitter herken je dus aan het zakje waarmee hij even moet rondlopen voor hij de volgende vuilnisbak tegenkomt. Voor alle duidelijkheid: hondenpoep mag ook in de gewone vuilnisbakken”, bevestigen de bestuurders bij Interza.