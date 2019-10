Inkendaal opent speeltuin voor kinderen met beperking

In Vlezenbeek is vanmiddag een unieke speeltuin geopend in revalidatieziekenhuis Inkendaal. De plek is speciaal ontworpen voor kinderen die in een rolstoel zitten of een beperking hebben. Ze kunnen er zich uitleven én tegelijkertijd revalideren. Want ook al voelt het misschien niet als therapie, toch leren ze tijdens het spelen nieuwe bewegingen.