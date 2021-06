Installatie cannabisplantage gedumpt aan Boskapel

Op de grindweg tussen de Beekstraat en de Boskapel in Imde bij Wolvertem is een sluikstort van een ontmantelde cannabisplantage ontdekt. De politie werd verwittigd.

Het was een jogger die zwerfcoach Luc Larivière tipte om eens een kijkje te gaan nemen aan de grindweg. “Ik merkte meteen waarover het ging. Het is dan ook al de zesde keer dat ik op een dergelijk stort bots”, zegt Luc Larivière. “Op de grindweg was een hele installatie voor een cannabisplantage achtergelaten zoals luchttoevoerbuizen inclusief filters, zakken teeltaarde, bindstokken, lampen, zekeringen, bussen van groeimiddelen en timers met temperatuurregelaars. Volgens mij was het een installatie waar ze jonge planten kweekten. Het waren geen versneden of geoogste planten deze keer.”