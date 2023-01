Investeerder trekt stekker uit herontwikkeling Waterhof in Lennik

Vorig jaar werd met grote trom de KunstBROEDERIJ aangekondigd. Het was het plan om een oude leegstaande vierkantshoeve in Sint-Martens-Lennik om te vormen tot een plek voor beeldende kunsten. Maar nu trekt investeerder Jos Sluys uit Gooik de stekker uit het project. “De herontwikkeling van de hoeve dreigt verstrikt te raken in de veelheid aan stedenbouwkundige regels”, klinkt het.

Het Waterhof in Lennik, ook wel Hof te Bossuit genoemd, is één van de grootste vierkantshoeves van het Pajottenland. De eeuwenoude hoeve staat al jarenlang leeg. Miljonair Jos Sluys had de plannen om met zijn Saffelberg Investments het Waterhof om te vormen tot een kunstenaarsatelier waar vernissages konden gehouden worden, maar ook plaats was voor kleinschalige culturele activiteiten, lezingen en vergaderingen. Daarvoor moest de landbouwfunctie volledig verdwijnen. Op die herbestemming loopt het project nu spaak.

“De noodzakelijke functiewijziging is negatief geadviseerd en dreigt verstrikt te raken in de veelheid aan stedenbouwkundige regels”, laat Jos Sluys weten. "Hierdoor hebben onze plannen nog slechts weinig slaagkans. We betreuren sterk dat dit mooie stukje erfgoed nog langer leeg zal staan. Een hoeve met een groot potentieel op maatschappelijk en ecologisch vlak dreigt te verdwijnen.”

In de oorspronkelijke plannen moesten de werken aan de hoeve begin dit jaar starten. “We wilden de hoeve een nieuwe toekomst geven, met respect voor de erfgoedwaarde. We beseffen dat de vraag rijst wat er nu mee zal gebeuren. Daarop hebben we nog geen antwoord. In overleg met de gemeente Lennik zullen we bekijken welke opties er overblijven voor het Waterhof”, besluit Sluys.